Za stanowiskiem opowiedziało się 19 radnych, a przeciwko jeden – poinformował PAP przewodniczący rady miasta Sochaczewa Sylwester Kaczmarek.

W przyjętym dokumencie radni Sochaczewa oświadczyli, że tamtejsza rada miejska w pełni solidaryzuje się z decyzją premier Szydło „w sprawie podjęcia starań by +ocalić od ocenzurowania+ pomnik papieża Jana Pawła II we Francji i przenieść go do Polski, gdzie znajdzie swój dom na Ziemi Ojczystej”.

„Zdecydowanie nie godzimy się na niszczenie symboli i wartości chrześcijańskich w przestrzeni publicznej i prywatnej. Spuścizna kulturowa i duchowa św. Jana Pawła II wymaga od nas wszystkich by w razie potrzeby stanąć w jej obronie. Jest to nie tylko nasza dobra wola, ale także nasz patriotyczny obowiązek” - podkreślili w stanowisku radni Sochaczewa.

Zaznaczyli, iż solidaryzują się ze stanowiskiem w sprawie przyjęcia pomnika św. Jana Pawła II z francuskiego Ploermel, które z końcem października, przez aklamację, poparła rada powiatu sochaczewskiego. Zadeklarowali przy tym, że „miasto Sochaczew wyraża chęć i gotowość” na przyjęcie pomnika.

„Sochaczew to największa aglomeracja powiatu sochaczewskiego, który w swoich granicach posiada wiele stosownych i godnych lokalizacji dla monumentu naszego wielkiego rodaka” – podkreślili w stanowisku radni miasta. Wyrazili wdzięczność i szacunek wobec mieszkańców i władz gminy Ploermel „za odważną postawę w obronie Krzyża i pomnika św. Jana Pawła II”.

Przewodniczący rady miasta Sochaczewa powiedział PAP, że stanowisko, dotyczące pomnika św. Jana Pawła II z Ploermel, które miało zostać przyjęte – podobnie, jak w przypadku rady powiatu - przez aklamację, wobec sprzeciwu jednego z radnych, zostało poddane pod głosowanie.

Sprzeciw jednego z radnych i zgłoszone przez niego wnioski formalne spowodowały także dwie korekty pierwotnego tekstu stanowiska.

W wersji, która ostatecznie została poddana pod głosowanie znalazło się stwierdzenie, że „decyzja francuskiej Rady Stanu o usunięciu krzyża z pomnika Jana Pawła II w gminie Ploermel i jej stwierdzenia, że jest on ostentacyjnym symbolem religijnym, który łamie zasadę świeckości państwa oburzyła radnych” – przed zmianą ten fragment tekstu zawierał sformułowanie „wszystkich radnych”. Z pierwotnego tekstu usunięto także ostatnie zdanie, że rada miasta Sochaczewa „przyjmuje to stanowisko przez aklamację”.

„Po przegłosowaniu wniosków formalnych zarządziłem głosowanie nad przyjęciem stanowiska. Zostało ono przyjęte 19 głosami, przy jednym głosie przeciwnym. Jeden radny był nieobecny” – wyjaśnił Kaczmarek.

„W przypadku, gdyby pomnik św. Jana Pawła II był przenoszony i pani premier zdecydowałaby, że monument ten powinien znaleźć się w Sochaczewie, to my, jako radni, na pewno w trybie natychmiastowym, znajdziemy dla niego godne miejsce i nie ma żadnych wątpliwości, co do tego” - zadeklarował.

Premier Beata Szydło pod koniec października mówiła PAP, że rząd podejmie starania by „ocalić od ocenzurowania” znajdujący się w Ploermel pomnik papieża Polaka, wobec którego Rada Stanu, najwyższy organ sądownictwa administracyjnego we Francji, podtrzymała wyrok sądu niższej instancji, nakazujący usunięcie z monumentu krzyża. Premier zapowiedziała wówczas, że zaproponowane zostanie przeniesienie pomnika do Polski, o ile będzie zgoda francuskich władz i społeczności lokalnej.

Monument w Ploermel, o wysokości ponad ośmiu metrów, przedstawia postać św. Jana Pawła II pod łukiem, ze szczytu którego wznosi się krzyż. Spór o krzyż na tym pomniku trwa od 2006 r., kiedy został on wzniesiony.

Postanowienie Rady Stanu w sprawie pomnika św. Jana Pawła II z Ploermel to potwierdzenie werdyktu sądu administracyjnego w Rennes z 2015 r., który powołał się na obowiązującą we Francji od 1905 r. ustawę o rozdziale Kościoła od państwa. Decyzja Rady Stanu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Na usunięcie krzyża władze Ploermel mają sześć miesięcy. Jeśli tego nie zrobią, cały pomnik św. Jana Pawła II będzie musiał zniknąć z przestrzeni publicznej.