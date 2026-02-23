Kiedy korzystanie z kupionego dzieła staje się naruszeniem? [KŁÓTNIE MARKIEWICZÓW]
W tym odcinku Kłótnie Markiewiczów Michał i Ryszard Markiewicz spierają się o granice korzystania z utworu: tapety w kawiarni, obrazu w biurze, koszulki na ulicy czy wyglądu budynku. Rozmowa prowadzi od dozwolonego użytku, przez nadużycie prawa, aż po niemieckie orzecznictwo i pytanie, czy polskie prawo autorskie nadąża za rzeczywistością biznesową.
To odcinek o pułapkach, których nie widać na pierwszy rzut oka — i o tym, dlaczego czasem kupienie dzieła wcale nie oznacza, że wolno z niego korzystać.