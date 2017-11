We wtorek resort finansów i Krajowa Administracja Skarbowa będę kontynuować - w ramach listopadowej, ogólnopolskiej akcji „Wtorki z JPK” - szkolenia dla najmniejszych firm na temat tworzenia i wysyłania plików JPK_VAT. Pierwsze szkolenie odbyło się w urzędach skarbowych całej Polski w ostatni wtorek. W najbliższy wtorek, 14 listopada odbędzie się kolejne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych urzędów.

Małgorzata Waldeker z Urzędu Skarbowego w Legionowie poinformowała PAP, że w pierwszym szkoleniu z JPK wzięło udział 8 przedsiębiorców. Wyjaśniła, że urząd skarbowy ogłoszenie o szkoleniu umieścił w swojej siedzibie i na stronie internetowej, przesłał także do samorządów oraz powiatowej izby gospodarczej.

"Umiarkowane, moim zdaniem, zainteresowanie akcją wynikało prawdopodobnie z tego, że było to dopiero pierwsze szkolenie z całego cyklu" - powiedziała Waldeker. Oceniła, że przedsiębiorcy, którzy przyszli na szkolenie aktywnie w nim uczestniczyli.

Zaznaczyła, że na kolejne spotkanie już teraz zapisało się znacznie więcej osób. "Myślę, że frekwencja będzie stopniowo wzrastała. Informacja o akcji jest umieszczana nie tylko w mediach, ale przedsiębiorcy przekazują ją sobie nawzajem" - powiedziała. Wyraziła nadzieję, że liczba uczestników szkoleń będzie rosła, aby firmom można było przybliżyć informacje o JPK i rozwiać wątpliwości z tym związane.

"Chcemy żeby przedsiębiorcy wiedzieli, że urzędy skarbowe wspierają ich w realizacji obowiązków podatkowych. Służymy im swoją wiedzą, zawsze mogą się do nas zwrócić z pytaniami. Po pierwszym spotkaniu mam wrażenie, że przedsiębiorcy wyszli z niego zadowoleni, bez obaw (...). Kluczowa będzie aplikacja, która ułatwi wykonanie obowiązku podatnikom, którzy nie korzystają z pośrednictwa biur rachunkowych" - oceniła.

W szkoleniu w Urzędzie Skarbowym Warszawa Wola wzięło udział 25 osób, z czego część stanowili przedstawiciele biur rachunkowych, ale większość to podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

"Spotkanie miało potrwać godzinę, ale temat tak wciągnął słuchaczy i prowadzących, że trwało dwie i pół godziny. Zainteresowanie tematem było duże, uczestnicy bardzo chcieli uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących nowych obowiązków" - poinformowała PAP Małgorzata Sator z urzędu skarbowego na warszawskiej Woli.

"Uważam, że to szkolenie było bardzo potrzebne. Prowadzą je osoby, które już pracują na plikach JPK, w związku z tym są w stanie uprzedzić ewentualne pytania, wiedzą na co zwracać uwagę (...). Mam bardzo pozytywne wrażenia, myślę że podatnicy je podzielają" - powiedziała.

Przyznała, że przedsiębiorcy mają obawy związane z nowym obowiązkiem, co można zrozumieć, ale przedstawiciele urzędu starają się te obawy rozwiewać. Według niej "jest więcej zainteresowania niż obaw, że coś będzie nie tak".

Sator dodała, że szkolenie dotyczyło teorii JPK, ale były też prośby o naukę praktycznej umiejętności wysyłania plików. "Jeżeli będzie zainteresowanie, to w późniejszym terminie jesteśmy w stanie przeprowadzić odpowiednie warsztaty" - zadeklarowała.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). JPK_VAT obejmuje zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

Bezpłatne szkolenia na temat tworzenia i przesyłania JPK_VAT prowadzą eksperci KAS w każdy wtorek listopada we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce (z wyjątkiem urzędów wyspecjalizowanych). Przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczają się na co dzień. Szczegółowe informacje, m.in. o godzinach i miejscach szkoleń, będą publikowane na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych. (PAP)

autor: Marcin Musiał

edytor: Dorota Skrobisz