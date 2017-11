11 listopada, w Święto Niepodległości, mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia, które zaczną się już wczesnym rankiem. Bieg Niepodległości zaplanowano na godz. 11., ale zamknięcie ulic nastąpi już o godz. 5 rano. Później kolejne ulice będą zamykane w związku uroczystościami państwowymi zaplanowanymi na godz. 12 oraz Marszem Niepodległości o godz. 15.

O godz. 12 na placu Piłsudskiego rozpoczną się uroczystości państwowe organizowane przez Kancelarię Prezydenta. W związku z tym w godzinach 11-14 zamknięte będą ulice: Królewska (od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej), Wierzbowa, Ossolińskich, Moliera, Focha, Fredry, gen. Tokarzewskiego Karaszewicza i plac Piłsudskiego. Nie będzie można parkować wzdłuż ulic: Tokarzewskiego-Karaszewicza, Królewskiej, Ossolińskich, Wierzbowej, Moliera, Focha, Fredry, al. 3 Maja oraz przy placach Małachowskiego i Teatralnym.

O godz. 11.11 rozpocznie się 29. Bieg Niepodległości, sportowcy przebiegną na trasie: al. Jana Pawła II, ul. Chałubińskiego i aleją Niepodległości między ul. Stawki a ul. Rakowiecką. Utrudnienia rozpoczną się już od godz. 5 rano i potrwają do godz. 16. Zamknięte będą: aleja Jana Pawła II między ul. Dziką i ul. Anielewicza i ul. Stawki od ul. Smoczej do ul. Dzikiej. Od godz. 9.30 do 14 zamknięta będzie al. Jana Pawła II od ul. Anielewicza do al. Solidarności. Z kolei od godz. 10.30 do 14 zamknięty będzie ciąg ulic: al. Jana Pawła II, ul. Chałubińskiego i al. Niepodległości - od Solidarności do Rakowieckiej.

Na sobotę, 11 listopada, zgłoszonych zostało 12 zgromadzeń publicznych. Największe to Marsz Niepodległości, organizatorzy szacują, że weźmie w nim udział 50 tys. osób.

Marsz organizowany przez środowiska narodowe rozpocznie się o godz. 15. W godz. 15-19 wyłączone będą ulice na trasie marszu: Marszałkowska (między Świętokrzyską a rondem Dmowskiego), Aleje Jerozolimskie wraz z mostem Poniatowskiego i al. ks. J. Poniatowskiego (od ronda Dmowskiego do ronda Waszyngtona) oraz Wybrzeże Szczecińskie i Wisłostrada.

Kontrmanifestację do Marszu Niepodległości organizuje Antifa, która zarejestrowała początek zgromadzenia na placu Politechniki na godz. 14. Demonstranci przejdą ulicami: Nowowiejską do placu Zbawiciela i dalej Mokotowską do placu Trzech Krzyży i Wiejską aż pod gmach Sejmu. Na czas przejścia manifestantów możliwe są czasowe wyłączenia z ruchu do godz. 18.

W godz. 13.30-16 odbędzie się parada motocyklowa pod hasłem "Rock Niepodległości". Motocykliści przejadą z Sulejówka z alei Piłsudskiego, Traktem Brzeskim, Czecha, Płowiecką, Ostrobramską, aleją Stanów Zjednoczonych, mostem Łazienkowskim, aleją Armii Ludowej, alejami Ujazdowskimi, Belwederską, Jana III Sobieskiego do Idzikowskiego.

Zarządu Transportu Miejskiego zapowiedział zmiany tras kilkudziesięciu linii autobusowych i tramwajowych - kierowane będą one na najbliższe przejezdne ulice. Szczegółowe informacje będzie można znaleźć na stronie www.ztm.waw.pl. ZTM wystawi też ok. 60 posterunków nadzoru ruchu, w których pracownicy ZTM będą na bieżąco reagowali na zmieniającą się sytuację na ulicach i kierowali pojazdy na zmienione trasy. (PAP)