T-Mobile ma już 9950 stacji bazowych w technologii LTE



Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - Liczba stacji bazowych T-Mobile Polska obsługujących technologię LTE wzrosła do 9 950 na koniec października, podał operator. Jednocześnie 3 400 z nich obsługuje również technologię Carrier Aggregation, pozwalającą na osiąganie wyższych prędkości przesyłania danych i oferujących większą pojemność sieci.

"Przez pierwsze 10 miesięcy tego roku klientom TMobile udostępnionych zostało 1 550 nowych stacji obsługujących LTE. Obecnie najwięcej, bo ponad 7 200 stacji LTE pracuje na częstotliwościach z zakresu 1800 MHz, a ponad 5 000 na częstotliwościach 800MHz" - czytamy w komunikacie.

Od początku roku o blisko 100% wzrosła ilość danych przesyłanych w sieci LTE przez klientów T-Mobile, podano także.

"W ciągu 10 miesięcy o 2 800, do 3 400 wzrosła liczba stacji obsługujących agregację pasma. Technologią tą objęta jest już ponad 1/3 populacji kraju. Blisko 1 000 (wzrost o 500 w ciągu 4 miesięcy) stacji obsługuje agregację 3 pasm 800/1800/2600, która w zależności od zastosowanej modulacji pozwala na uzyskanie nominalnej maksymalnej prędkości przesyłania danych 395 Mbps" - czytamy dalej.

Od początku roku pojemność sieci wzrosła o 85%, a zgodnie z realizowanym harmonogramem do końca roku zostanie podwojona w porównaniu z końcem 2016 roku, podsumowano.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

(ISBnews)