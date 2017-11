Projekt noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami został przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

"Ograniczenie w czasie możliwości domagania się zwrotu nieruchomości ma wzmacniać stabilność procesu inwestycyjno-budowlanego, podobnie jak inne zmiany w tym zakresie, które proponujemy w tzw. ustawie inwestycyjnej w odniesieniu do pozwolenia na budowę" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister w resorcie infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

"Zmiany dotyczące możliwości żądania zwrotu udziału w nieruchomości naprawiają niekonstytucyjność obecnych regulacji, które ograniczały uprawnienia byłych właścicieli" - dodał Żuchowski.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wynikająca z obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami zasada zwrotu nieruchomości w zakresie, w jakim uzależnia przewidziane w nim żądanie poprzedniego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych poprzednich współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, jest niezgodna z Konstytucją.

Zgodnie z projektem ustawy każdemu poprzedniemu właścicielowi bądź jego spadkobiercy zostanie przyznane uprawnienie żądania zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości. W sytuacji, gdy z wnioskiem o zwrot udziału nie wystąpiły wszystkie osoby, które są do tego uprawnione, starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej będzie zobowiązany do poinformowania ich o możliwości przyłączenia się do żądania zwrotu udziału.

Zgodnie z projektem ustawy przyłączenie się przez pozostałych współwłaścicieli bądź ich spadkobierców do postępowania restytucyjnego będzie możliwe jedynie w wyznaczonym terminie. Na złożenie wniosku o zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości będą trzy miesiące.

W obowiązującym porządku prawnym wygaśnięcie roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomościami przewiduje się wyłącznie w przypadku niezłożenia przez poprzedniego właściciela nieruchomości lub jego spadkobiercy w terminie 3 miesięcy wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części.

Jednakże w przypadku, gdy nie powiadomiono poprzedniego właściciela nieruchomości lub jego spadkobierców o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części uprawnienie do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości nie wygasa.

Projekt przewiduje, że ograniczenie w czasie możliwości dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości zamknie okres niepewności co do sytuacji prawnej zainteresowanych stron. Zaproponowano, aby po upływie 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, obecne przepisy nie miały zastosowania. Zdaniem MIB powinno to umożliwić przeznaczenie nieruchomości na inny cel, niż określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Obecnie uprawnienie poprzedniego właściciela do zwrotu nieruchomości może powstać odpowiednio po 7 lub 10 latach od jej wywłaszczenia. Termin dwudziestoletni uwzględnia okres powstania uprawnienia do zwrotu i 10-letni okres na realizację tego uprawnienia. Dziesięcioletni okres dochodzenia uprawnień do zwrotu jest zgodny z terminem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów Kodeksu cywilnego. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk

edytor: Jacek Ensztein