W październiku odsetek osób oceniających, że sytuacja w Polsce idzie w dobrym kierunku wzrósł do 49 proc. z 46 proc. we wrześniu, a w złym - spadł do 36 proc. z 38 proc. miesiąc wcześniej - wynika z badania CBOS. Odsetek dobrze oceniających sytuację gospodarczą w kraju wciąż utrzymuje się na najwyższym poziomie w historii badań.