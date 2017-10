Pytany o podsłuchy w PWPW, szef "Solidarności" Piotr Duda stwierdził, że "jeśli podsłuchiwanie faktyczne miało miejsce, to są to rzeczy niedopuszczalne". - To jest niezgodne z ustawą o związkach zawodowych a także z art. 12 Konstytucji RP, który mówi o wolności związków zawodowych, i że państwo polskie to gwarantuje. Dziś podsłuchy mogą stosować służby specjalne za zgodą sądu - podkreślił Duda.

Pytany o odwołanie Woyciechowskiego, przewodniczący "Solidarności" powiedział, że taką decyzję podjęła rada nadzorcza PWPW. - Wiem z doniesień prasowych, że chodzi o inwigilację związkowców. Jeśli to jest prawda, to sprawa powinna jak najszybciej trafić do prokuratury - powiedział, sugerując, że informacje prokuraturze przekaże organizacja zakładowa lub zarząd regionu. - Ale ja też podzielę się z prokuratorem swoimi informacjami, a nawet dowodami, które posiadam w tej sprawie - mówił przewodniczący "S".

Rada nadzorcza Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych odwołała w poniedziałek Piotra Woyciechowskiego z funkcji prezesa zarządu. PWPW zaprzeczyła jednocześnie medialnym doniesieniom, jakoby zarząd spółki uczestniczył w nagrywaniu rozmów związkowców.

MSWiA: powodem był konflikt z pracownikami i związkami

Z kolei MSWiA poinformowało w komunikacie, że przyczyną odwołania prezesa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Piotra Woyciechowskiego był "nasilający się konflikt z pracownikami i związkami zawodowymi". Ministerstwo, które sprawuje nadzór nad Wytwórnią, podkreśliło, że spór ten uniemożliwiał "sprawne i właściwe działanie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych".

"PWPW jest spółką o charakterze strategicznym dla naszego kraju. W związku z tym jej funkcjonowanie musi przebiegać bez zakłóceń i nie wzbudzać żadnych wątpliwości" - podkreślił resort w komunikacie.