Wypowiadając się dla prasy podczas powrotnego lotu z zagranicznych wizyt, Erdogan powiedział, że na pierwszym etapie zakupu S-400 nie będzie wspólnej produkcji, ale na drugim etapie, "jeśli Bóg pozwoli, zostaną podjęte kroki w sprawie wspólnej produkcji".

Turcja jest krajem członkowskim NATO.

Według źródeł rosyjskich system rakietowy S-400 jest w stanie niszczyć samoloty i pociski manewrujące na odległość do 400 kilometrów, a cele balistyczne o prędkości do 4,8 km/s - na dystansie do 60 kilometrów. S-400 zamówiły już Chiny i Arabia Saudyjska.