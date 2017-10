W środę wrocławski sąd aresztował b. dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie mec. Grzegorza M., b. urzędniczkę MS Marzenę K. oraz biznesmena Janusza P. Wszyscy usłyszeli zarzuty korupcyjne ws. reprywatyzacji m.in. słynnej działki Chmielna 70 przy Pałacu Kultury i Nauki. Dotyczą one przyjęcia oraz wręczenia korzyści majątkowej w łącznej wysokości nie mniejszej niż 31,4 mln zł oraz obietnicy korzyści majątkowej 2,5 mln zł.

Na czwartkowej konferencji prasowej Ziobro powiedział, że o winie tych osób będzie można mówić dopiero po prawomocnym wyroku sądu, ale - jak dodał - "w tej chwili możemy mówić o bardzo wysokim uprawdopodobnieniu udziału tych osób w procederze przestępczym".

Według Ziobry, sprawa wyłudzeń warszawskich nieruchomości jest dynamicznie prowadzona i rozwija się. "Prokuratura w zakresie wszystkich wątków, które prowadzi, szacuje, iż aktualnie wartość wyłudzonych nieruchomości sięga już ok. miliarda zł" - oświadczył. "Nie dziwi to, że prokuratura stawia zarzuty łapówek, które swą wielkością przekraczają wyobrażenia przeciętnego Kowalskiego" - dodał Ziobro.

W najbliższym czasie powołany zostanie - podobny do działającego już w Krakowie - zespół do analizy spraw związanych z wyłudzaniem nieruchomości na terenie Łodzi - poinformował w czwartek minister sprawiedliwości -prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Ziobro powiedział na konferencji prasowej, że kwestia wyłudzeń nieruchomości nie dotyczy tylko i wyłącznie Warszawy. "Coraz uważniej analizujemy podobny proceder, który przebiegał według zbliżonych mechanizmów, choć różnił się co do pewnych aspektów prawnych, w innych polskich miastach" - dodał.

Przypomniał, że powołał zespół prokuratorów i policjantów, którego zadaniem jest dokonać oceny i podjąć postępowanie na terenie Krakowa. "Taki zespół już funkcjonuje" - podkreślił prokurator generalny.

Dodał, że w czwartek dyrektor Biura Prokuratury Krajowej ds. Przestępczości Gospodarczej jest w Krakowie i spotyka się z przedstawicielami tego zespołu ustalając taktykę i strategię postępowań. "W przyszłym tygodniu zamierzam, jeśli czas pozwoli, również udać się do Krakowa na spotkanie z tym zespołem" - powiedział Ziobro.

Przekazał również, że na kanwie tych - jak powiedział - "gigantycznych już afer" z wyłudzaniem nieruchomości, prokurator krajowy poinformował go, że podjął wstępne działania związane z możliwością powołania w najbliższym czasie podobnego zespołu na terenie Łodzi.

"Dotarły do nas informacje wskazujące, że na ternie miasta Łodzi też mgło dochodzić do podobnego procederu. Nie chcę jeszcze szacować jego rozmiarów, skali i przesądzać charakteru tego zjawiska(...). W najbliższym czasie zostanie powołany zapewne podobny zespół do analizy spraw związanych z wyłudzeniami nieruchomości na ternie miasta Łodzi" - powiedział Ziobro.

"Powołamy zespół i wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, jaka jest skala tego zjawiska" - dodał prokurator generalny.