Zarządzenie zostało wysłane w poniedziałek do szefów okręgów w całym kraju, którzy są teraz zobowiązani do przeprowadzenia tych wyborów.

Struktura PiS w kraju to okręgi, które zostały wyznaczone w odniesieniu do okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu i przeważnie pokrywają się z ich zasięgiem. W ramach okręgów funkcjonują organizacje powiatowe, gminne i miejskie.

Wybory szefów okręgów odbyły się jesienią ubiegłego roku. Z kolei w lipcu 2016 r. odbyły się wybory władz krajowych PiS - Jarosław Kaczyński został wybrany na kolejną kadencję szefa PiS, wybranych zostało wówczas 120 członków Rady Politycznej, a także członków sądu dyscyplinarnego i krajowej komisji rewizyjnej.