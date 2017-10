Minister zdrowia przedstawia w poniedziałek sejmowej komisji zdrowia informację nt. działań resortu, które m.in. mają poprawić sytuację finansową lekarzy rezydentów oraz informację ws. prowadzonego przez nich protestu głodowego. Protest od ośmiu dni trwa w hallu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Prowadzi go ok. 20 lekarzy rezydentów; domagają się m.in. wzrostu finansowania ochrony zdrowia, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń.

Wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów poinformował, że minister zdrowia spotkał się z protestującymi rezydentami we wtorek w nocy - ok. 2 godziny i w środę w siedzibie Rady Dialogu Społecznego - też ok. 2 godziny. "Czyli w trakcie trwania głodówki łącznie 4 godziny spędziliśmy z panem minister Radziwiłłem" - dodał Biliński.

"Chciałbym podkreślić jedną rzecz, że protest nie jest polityczny, my jesteśmy z panem ministrem Radziwiłłem w trakcie rozmów, kulturalnie odnosimy się do siebie, i myślę, że pan minister może to potwierdzić. Protest głodowy jest teraz, jest on faktem. To obecny rząd musi sobie z tym poradzić, jesteśmy w katastrofie demograficznej, katastrofie finansowej, jeśli chodzi o nakłady na ochronę zdrowia" - ocenił Biliński.

Podkreślił, że pierwszym punktem postulatów nie jest podwyżka wynagrodzeń tylko zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, do 6,8 proc. PKB. "Jest to możliwe, eksperci mówią wręcz, że to jest konieczne i to jest inwestycja" - mówił.

Biliński powiedział, że do "dziś nie było żadnych negocjacji" z protestującymi. "W żadnym momencie nie było osoby z prerogatywami do podjęcia wiążących decyzji budżetowych. I my na to czekamy. My czekamy na panią premier, doszliśmy do muru, którego nie przeskoczymy" - dodał.

Przewodniczący komisji Bartosz Arłukowicz poinformował, że na jej posiedzenie zaproszeni byli przedstawiciele ministerstwa finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Premier Beata Szydło, pytana w poniedziałek na konferencji o protest lekarzy rezydentów oceniła, że dialog z rezydentami zakończy się powodzeniem i sukcesem, a zmiany, które są zaproponowane przez ministra Radziwiłła, w znaczny sposób poprawią funkcjonowanie służby zdrowia oraz sytuację rezydentów.

"W tej chwili rozmowy z rezydentami są prowadzone. Był na spotkaniu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, w tej chwili rozpoczęła się komisja zdrowia poświęcona tej tematyce" - odpowiedziała. Dodała, że podczas dotychczasowych spotkań z rezydentami obecny był też przedstawiciel KPRM.