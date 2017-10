Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że projekt ustawy antyaborcyjnej jeszcze w tej kadencji trafi do Sejmu. Poprę zakaz aborcji ze względów eugenicznych; to że dziecko jest chore, nie jest powodem, by pozbawiać je życia - mówił. Na pewno nie poprę całkowitego zakazu aborcji - dodał.