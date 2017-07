Gen. Ścibor-Rylski do młodych: Całe szczęście, że nie wiecie, co to przelewać krew o wolność

Całe szczęście, że nie wiecie, co to przelewać krew o wolność - zwrócił się do młodzieży prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich gen. Zbigniew Ścibor-Rylski w 73. rocznicę zrywu. Życzył młodym satysfakcji w życiu, bo - jak mówił - to oni teraz przejmują odpowiedzialność za państwo.