W poniedziałek prezydent poinformował, że zdecydował o zawetowaniu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział też przygotowanie projektów ustaw o SN i KRS w ciągu dwóch miesięcy, a we wtorek złożył podpis pod nowelizacją ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Sytuacja w Polsce była tematem środowego spotkania unijnych komisarzy. Wiceszef KE Frans Timmermans stwierdził, że podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o ustroju sądów powszechnych uzasadnia - w momencie jej publikacji - rozpoczęcie procedury o naruszenie praworządności. KE ma przesłać wezwanie do usunięcia uchybienia natychmiast po tym, jak ustawa zostanie opublikowana. Timmermans podkreślił jednocześnie, że KE cieszy się z decyzji prezydenta o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. KE oczekuje też w ciągu miesiąca odpowiedzi polskiego rządu na swoje zalecenia.

Do stanowiska wiceszefa Komisji Europejskiej odniósł się w piątek Michał Woś, który powiedział, że "absolutnie nie ma prawa ani podstaw traktatowych, żeby Unia Europejska ingerowała w sposób organizacji wymiaru sprawiedliwości".

Jego zdaniem "to jest wewnętrzna sprawa państwa członkowskiego, a takie zainteresowanie instytucji unijnych jest pewnie przykryciem tych wszystkich błędów, czy problemów wewnętrznych, które Unia w tym momencie ma". "Czy to z Brexitem, kryzys z imigrantami ekonomicznymi czy postawa Turcji" - wymieniał i dodał, że "jakoś nie widać, żeby tym pan Frans Timmerman się zajmował, natomiast z lubością zajmuje się praworządnością i demokracją w Polsce, które jedno i drugie mają się doskonale".

Wiceminister sprawiedliwości wypowiadał się także na temat sprawy z 2013 roku, gdy niemiecka telewizja ZDF nazwała niemieckie nazistowskie obozy zagłady "polskimi". Z pozwem przeciwko ZDF w 2016 roku wystąpił były więzień niemieckiego obozu Auschwitz Karol Tendera, który domagał się przeprosin. Pod koniec grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie nakazał niemieckiej stacji przeprosiny, które miały zostać opublikowane na pierwszej stronie nadawcy i pozostawać widoczne przez 30 dni. Przeprosiny ukazały się jednak na dole strony w rubryce Doku/Wissen (Dokumentacja/Wiedza) i zdaniem Tendery nie były odpowiednio widoczne.

"To jest absolutny skandal, żeby zagraniczne media szkalowały dobre imię Polski i nie ponosiły za to odpowiedzialności" - powiedział Woś w TVP Info. Zapowiedział, że polskie służby dyplomatyczne będą dochodziły polskich racji także przed niemieckimi sądami, zgodnie z niemieckim prawem. "Oczywiście jest to po stronie niemieckiej, więc to kwestia raczej polskiej dyplomacji, bo to nie my stanowimy prawo w Niemczech" - zaznaczył i dodał, że tego samego oczekujemy od strony niemieckiej, "żeby nie ingerowała w polskie prawodawstwo, chociażby korzystając z pośrednictwa instytucji unijnych".