Wiele osób przeszło przeszło przed Pałac Prezydencki sprzed Sejmu, gdzie protestowało wcześniej. Przynieśli ze sobą zapalone świece. Część trzymała w rękach flagi biało-czerwone i unijne. Protestujący nieśli transparenty: "Jeden prezes, jedna partia, jedna wiara. Był stalinizm, teraz kaczyzm", "Tu są granice przyzwoitości". Skandowali: "wolne sądy, wolni ludzie", "chcemy weta".

Protest przed Pałacem Prezydenckim

"Jesteśmy dzisiaj tutaj ze względu na to, że nasze prawa mogą zostać zagrożone już niedługo. Dwie ustawy znajdują się na biurku prezydenta: o sądach powszechnych i KRS. Trzecia ustawa jest w tym momencie procedowana w Sejmie (chodzi o projekt PiS dotyczący Sądu Najwyższego - PAP) i jest próba odbycia drugiego czytania w nocy" - mówiła jedna z organizatorek protestu, Weronika Paszewska z Akcja Demokracja.

Podobne protesty, polegające na zapaleniu świateł przed sądami odbywają się w innych miastach Polski.

Sejm nie zgodził się we wtorek na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o SN i zdecydował o przejściu do II czytania bez odsyłania go do prac w komisji. II czytanie ma się rozpocząć jeszcze wieczorem, po bloku głosowań.

Sejm odrzucił też wniosek opozycji o imienne głosowanie nad wnioskami o odrzucenie projektu i wnioskiem o przejście do drugiego czytania.