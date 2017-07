Jak poinformował PAP kierownik biura prezydenta Suwałk Kamil Sznel, magistrat ogłosił przetarg na budowę hali o nazwie Arena Suwałki, która według kosztorysu może kosztować ok. 25 mln zł. Przetarg ma być rozstrzygnięty pod koniec sierpnia a budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Władze miasta przeznaczyły w tegorocznym budżecie na inwestycję 4 mln zł. Pozostała kwota – ok. 11 mln zł – zostanie podzielona na lata 2018 i 2019. 10 mln zł pochodzić będzie z budżetu państwa. Hala ma być oddana do użytku w maju 2019 roku.

Obiekt powstanie obok stadionu piłkarskiego, na którym grają pierwszoligowe Wigry Suwałki. Pomysł budowy hali pojawił się ponad rok temu, kiedy męska drużyna siatkarzy Ślepsk Suwałki była bliska awansu do Plus Ligi. Podobnie było w tym roku. W finale play off Ślepsk uległ Warcie Zawiercie i pozostał w 1. lidze siatkarzy. W obecnej hali, w której gra suwalski zespół, mieści się niespełna tysiąc kibiców, a chętnych na kupno biletów jest o wiele więcej.

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz powiedział, że obiekt będzie służył zarówno pierwszoligowym Wigrom do treningów, siatkarzom Ślepska do rozgrywania spotkań z większą liczbą publiczności oraz innym suwalskim klubom sportowym. Będzie tam można realizować także przedsięwzięcia kulturalne.

Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie ponad 6 tys. metrów kwadratowych, z czego powierzchnia sportowa to blisko 1800 mkw. Zaplanowano tam boiska do: siatkówki - 9 na 18 m, koszykówki - 15 na 28 m i piłki ręcznej - 20 na 40 m. Na trybunach będzie mogło zasiąść 2165 kibiców. Zaplanowano również salę treningową o wymiarach 14 na 24 m, o wysokości 8 m i łącznej powierzchni 340 m.

Jak informuje magistrat, ma to być w województwie podlaskim, a także w promieniu około 200 km od Suwałk, największa hala sportowo-widowiskowa. (PAP)