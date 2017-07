W poniedziałek Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że Zakopane bezpodstawnie pobierało opłatę miejscową z uwagi na zanieczyszczenie powietrza. Sąd nieprawomocnie zobowiązał Urząd Miasta Zakopane do zwrotu opłaty miejscowej skarżącemu Bogdanowi Achimescu, który odwiedził Zakopane w 2015 roku, miasto zostało też zobowiązane do zwrotu kosztów sądowych w kwocie 300 zł. Poniedziałkowy wyrok jest precedensowy dla Zakopanego.

Sąd stwierdził, że uchwała Rady Miasta Zakopane dotycząca pobierania opłaty miejscowej z 2008 r. jest wadliwa i zachodzą przesłanki do uznania jej nieważności.

Burmistrz Zakopanego podkreślił w rozmowie z PAP, że uchwała ws. pobierania opłaty miejscowej wciąż obowiązuje.

"Opłata miejscowa będzie nadal pobierana. Wystąpimy o kasację wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ja jestem zobowiązany do wykonywania uchwały Rady Miasta, hotelarze i właściciele kwater do pobierania opłaty miejscowej od turystów, a turyści nadal są zobowiązani do ponoszenia opłaty. Ja nie komentuję wyroków sądowych, ani ich opinii" – mówił burmistrz Dorula.

Dodał, że Urząd Miasta zwrócił się z wnioskiem o stwierdzenie zasadności pobierania opłaty miejscowej do Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2007 r., samorządy mogą pobierać opłaty miejscowe lub klimatyczne, jeżeli dana miejscowość spełnia określone warunki. Rozporządzenie określa m.in. normy zanieczyszczenia powietrza, walory klimatyczne i krajobrazowe. Urząd Miasta Zakopanego pobiera opłatę miejscową od turystów za każdy dzień pobytu pod Tatrami w wysokości 2 zł. Do kasy Zakopanego rocznie wpływa z tego tytułu około 2,7 mln zł.

Burmistrz Dorula argumentuje, że w Zakopanem systematycznie poprawia jakość powietrza dzięki rozwojowi ciepłownictwa geotermalnego. W ostatnim czasie miasto zdecydowało się na program dopłat do wymiany starych pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Zachętą do tego ma być także znaczne obniżenie podatków od nieruchomości dla właścicieli domów, którzy zdecydują się na wymianę pieców.

Skarga w sprawie pobierania opłaty miejscowej przez Zakopane wpłynęła do WSA w Krakowie w listopadzie 2015 roku. Zdaniem jej autorów, opłata ta jest pobierana od turystów bezpodstawnie z uwagi na zanieczyszczenie powietrza w mieście pod Giewontem. Zakopane boryka się z problemem zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza w miesiącach zimowych - w sezonie grzewczym.

Analogiczna sprawa pobierania opłaty miejscowej przez Wisłę toczyła się w 2015 roku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach. Uchwałę Rady Miasta z 2008 roku zaskarżył wówczas turysta z Rybnika. W listopadzie 2015 roku WSA orzekł, że z uwagi na zanieczyszczenie powietrza Wisła pobierała opłatę niezgodnie z prawem. Miasto odstąpiło od zaskarżenia tego wyroku do NSA, uznając jego formalną zasadność i przyjmując go do realizacji.

W październiku 2015 roku Rada Miasta Wisła podjęła kolejną uchwałę w sprawie wprowadzenia opłat lokalnych, na mocy której możliwe było kontynuowanie poboru opłaty miejscowej, począwszy od roku 2016. Tę uchwałę z kolei zaskarżyła do WSA w Gliwicach Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. W maju 2016 roku WSA nie podzielił wątpliwości RIO i oddalił skargę. W tym stanie prawnym Miasto Wisła zachowało prawo pobierania opłaty miejscowej. (PAP)