Akt oskarżenia za zmowę przy przetargu na obsługę polskiej prezydencji. To uboczny wątek "infoafery"

Do sądu trafił akt oskarżenia wobec 15 osób, w tym b. urzędników MSZ, oskarżonych m.in. o zmowę przy przetargu na obsługę polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. - podała we wtorek Prokuratura Krajowa. To uboczny wątek tzw. "infoafery".