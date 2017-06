W finale akcji odbędzie się próba bicia rekordu Guinnessa i koncert zespołu Blue Cafe – zapowiedzieli organizatorzy akcji podczas środowej konferencji prasowej w krakowskiej Ekospalarni, będącej jednym z patronów honorowych akcji.

"Parę dni temu miałem wypadek na Rajdzie Sardynii (…), ale na pewno za kilka dni będę w Zakopanem i wyruszę z wolontariuszami, bo chociaż nie mogę sprawnie chodzić ani biegać, to pokuśtykam, żeby wszyscy widzieli, jak bardzo nam na tym projekcie zależy, bo jest on po prostu dobry dla Polski" – powiedział inicjator akcji i prezes Stowarzyszenia Czysta Polska Rafał Sonik.

Jak wyjaśnił, geneza akcji "jest zupełnie osobista". "Pamiętam, nie raz wychodziłem w góry i nie raz się wstydziłem za ogromną ilość śmieci. I wtedy pomyślałem, że trzeba to zrobić, bo dlaczego mamy się wstydzić, kiedy możemy być dumni. Nie spodziewałem się, że przyniesie to aż tak wielki rezultat, że będzie nas tyle tysięcy i że uda nam się zarazić Polaków również sprzątaniem innych miejsc" – powiedział Rafał Sonik.

Podkreślił, że z roku na rok wolontariusze znoszą z Tatr coraz mniej śmieci i wyraził przekonanie, że wielkie sprzątanie Tatr jest przede wszystkim akcją edukacyjną, która ma pokazywać ludziom, że wystarczy, by każdy zrobił niewiele, by zadbać o środowisko naturalne.

Przygotowania do tegorocznego sprzątania Tatr rozpoczną się kilka dni wcześniej. Na przełomie czerwca i lipca w Zakopanem na Górnej Równi Krupowej stanie miasteczko - base-camp projektu. W biurze akcji już od 29 czerwca będzie się można rejestrować na dostępnym dla wszystkich bezpłatnym polu namiotowym, a przez cały piątek 30 czerwca zapisywać do udziału w akcji.

W miasteczku przygotowano dla wolontariuszy dużo atrakcji, m.in.: kiermasz outdoorowy, blok górski z prelekcjami i pokazami filmów, turniej siatkarski oraz treningi przed wyjściem na tatrzańskie szlaki.

Główny dzień akcji – 1 lipca – przeznaczony będzie na sprzątanie szlaków. Tego dnia wolontariusze sprawdzą też swoje możliwości przy biciu rekordu Guinnessa w układaniu godła Polski o wymiarach 20 na 23 m z materiałów wtórnych.

Będzie to jednocześnie akcja edukacyjna, ponieważ do układania wzoru użytych zostanie 6 ton surowców wtórnych. Będzie to regranulat stworzony z foliowych odpadów, a następnie zabarwiony różnymi kolorami. Po zakończeniu akcji surowiec trafi do fabryki sponsora i zostanie przetworzony na specjalną linię ekologicznych worków na śmieci Eko Natura, które będą wykorzystane podczas następnej edycji "Czystych Tatr".

Całość wydarzeń zwieńczy wieczorem koncert zespołu Blue Cafe.

Akcja "Czyste Tatry" odbywa się co roku od 2012 r. W ciągu pięciu edycji, ponad 15 tysięcy wolontariuszy, wspólnymi siłami, zebrało blisko 5000 kg śmieci pozostawionych na szlakach.

Poza Rafałem Sonikiem ambasadorami projektu są m.in.: znany youtube’r ReZigiusz, aktorzy Anna Kerth i Mateusz Janicki, trenerka Adrianna Palka, prezenter pogody Bartek Jędrzejak i snowboardzista olimpijczyk Mateusz Ligocki.

Rocznie polskie Tatry odwiedza około 3 mln turystów. Największą popularnością cieszy się szlak do Morskiego Oko oraz trakty w dolinach reglowych. Często odwiedzane są też szczyty Giewontu i Kasprowego Wierchu.(PAP)