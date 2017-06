W środę premier Beata Szydło podczas uroczystości z okazji 77. rocznicy deportacji polskich więźniów do Auschwitz, mówiła, że wstrząsający i haniebny proceder mordu prowadzony w obozach koncentracyjnych na zawsze pozostawił piętno na losach świata.

Premier podkreśliła, że wielkim zadaniem dla polityków, jest doprowadzić do tego, by "tak straszliwe wydarzenia, jak te, które miały miejsce w Auschwitz, a także innych miejscach kaźni nigdy więcej się nie powtórzyły. Auschwitz to w dzisiejszych niespokojnych czasach wielka lekcja tego, że trzeba czynić wszystko, aby uchronić bezpieczeństwo i życie swoich obywateli" - powiedziała szefowa rządu.

"Takie słowa w takim miejscu nigdy nie powinny paść z ust polskiego premiera" - napisał w środę na swoim oficjalnym profilu na Twitterze Donald Tusk.

Do słów premier odniósł się także na Twitterze szef PO Grzegorz Schetyna. "W Auschwitz, miejscu symbolu Holocaustu należy pochylić głowę i milczeć. Słowa PBS i wpisywanie tej tragedii do bieżącej polityki, haniebne" - podkreślił przewodniczący Platformy.

Z kolei b. szef MSZ prof. Adam Daniel Rotfeld komentując w RMF FM wypowiedź premier w Auschwitz ocenił, że "ta formuła da się obronić".

"Ponieważ w moim przekonaniu te niespokojne czasy wynikają z tego, że jest bardzo dużo nieprzewidywalności i w związku z tym, może zdarzyć się coś, czego nikt nie oczekuje, ale to się zdarza" – podkreślił Rotfeld.

Według niego, "może dojść do małej wojny, która przerasta w wojnę subregionalną, regionalną, globalną i należy temu zapobiec". "Ma rację premier Szydło – sam fakt istnienia muzeum Auschwitz powinien być zapamiętany przez wszystkie pokolenia" – powiedział były minister spraw zagranicznych.

Do komentarzy dotyczących wypowiedzi premier odniósł się wcześniej rzecznik rządu Rafał Bochenek. "Jeżeli ktoś chce się doszukać złych intencji może je znaleźć w każdej wypowiedzi. Proponuję wysłuchać całe wystąpienie Premier@BeataSzydlo" - napisał na Twitterze. W rozmowie z PAP podkreślił, że kontekst wystąpienia premier był jednoznaczny. "Wynikał z miejsca, w którym byliśmy i z całości wypowiedzi pani premier" - zaznaczył.

Także przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Auschwitz Memento Mirosław Krzyszkowski uznał, że "doszukiwanie się jakichkolwiek, nieuzasadnionych podtekstów jest przejawem złej woli". Jego zdaniem, wystąpienie premier było ważne i poruszające.

Portal wp.pl opublikował krytyczną wypowiedź prezesa Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich Krzysztofa Utkowskiego na temat wystąpienia premier. "Dla mnie te słowa Beaty Szydło to jest wielka gafa. Nie wiem, to chyba jakiś skrót, zbitka myślowa, bardzo trudna do obrony – powiedział portalowi Utkowski.