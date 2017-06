Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybrało w piątek, w tajnym głosowaniu Polskę na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-19. Polska była jedynym kandydatem z grupy państw Europy Wschodniej (EEG), ubiegającym się o to miejsce.

Waszczykowski pytany w TVP Info, jakie są szanse Polski na to, żeby w RB ONZ, w którym prawo weta posiada Rosja, rozpocząć dyskusję o sprawach fundamentalnych dla naszego bezpieczeństwa, powiedział, że "kiedy zestrzelono jakiś czas temu malezyjski samolot nad terytorium Ukrainy, to również w Radzie Bezpieczeństwa ONZ udało się przekonać Rosję do rezolucji, która potępiała to zestrzelenie".

"Z drugiej strony jestem optymistą, bo dzisiaj otrzymaliśmy gratulacje od ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa i zaproszenie na szybkie konsultacje na poziomie wiceministrów" - powiedział Waszczykowski.

"Te gratulacje przyjmuję jako dobry sygnał. Będę starał się przeprowadzić te konsultacje, jeszcze zanim zaczniemy pracę w Radzie Bezpieczeństwa w styczniu 2018 roku. Być może uda się wiele spraw wyjaśnić, być może nawet Smoleńsk" - dodał.

Waszczykowski odniósł się również do wpisu, który pojawił się na oficjalnym koncie na Twitterze PO. Napisano w nim: "Przypomnijmy fakty. Polska niestałym członkiem w #RBONZ to zasługa głównie @sikorskiradek i @SchetynadlaPO. Rząd PiS dokończył starania".

"Przypomnę, że Radek Sikorski wycofał Polskę z Rady Bezpieczeństwa, ponieważ Polska ubiegała się o niestałe miejsce w latach 2010-2011. Wtedy Sikorski zrezygnował z tego miejsca, oddał je dobrowolnie innemu państwu europejskiemu. My, przypomnę, do jeszcze grudnia ubiegłego roku rywalizowaliśmy o to niestałe miejsce z Bułgarią. To myśmy doprowadzili do porozumienia z Bułgarią" - mówił szef MSZ.

"To jest nasza zasługa, naszej dyplomacji, iż to poparcie jest tak lawinowe. Polska otrzymała przypomnę 190 głosów - praktycznie cały ONZ głosował za nami. To jest rekordowy wynik, wygraliśmy ze wszystkimi państwami i nikt nie może nam odebrać zasług za to zwycięstwo" - podkreślił Waszczykowski.

Od czasu, gdy w grudniu 2016 r. z ubiegania się o miejsce w RB ONZ zrezygnowała Bułgaria, Polska była jedynym kandydatem z grupy państw Europy Wschodniej, której tradycyjnie przypada jedno z dziesięciu miejsc w Radzie.

W skład Rady Bezpieczeństwa ONZ wchodzi 15 państw, w tym pięciu stałych członków, są to: Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Chiny oraz Rosja. Pozostali wybierani są na dwuletnią kadencję, po pięć państw każdego roku. Niestałych członków RB ONZ wybiera się zgodnie z tzw. kluczem regionalnym. Zgodnie z nim zawsze pięć miejsc przypada państwom z Afryki oraz Azji, dwa - z Ameryki Łacińskiej, jedno - z Europy Wschodniej oraz dwa miejsca - z Europy Zachodniej. (PAP)