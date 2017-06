Tobiszowski: Bloki w Jaworznie i Ostrołęce nie będą ostatnimi na węgiel

Nowe bloki energetyczne w Jaworznie i Ostrołęce nie będą ostatnimi w Polsce na węgiel kamienny – zadeklarował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Zapowiedział, że do jesieni powinna być gotowa propozycja założeń do polityki energetycznej Polski do 2050 r.