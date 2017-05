"Prawo i Sprawiedliwość ma poważny problem z referendum konstytucyjnym z jednego powodu - oni są zadowoleni z obecnej konstytucji, dlatego, że ta konstytucja dała im dużą władzę" - powiedział Tyszka w poniedziałek dziennikarzom w Sejmie.

Jak ocenił, przeprowadzenie referendum w sprawie konstytucji 11 listopada 2018 r., to dobry pomysł. "Tego samego dnia absolutnie powinny się odbyć również wybory samorządowe z powodów finansowych i frekwencyjnych" - przekonywał Tyszka.

Jak podkreślił, nie ma żadnego problemu, żeby przeprowadzić wybory samorządowe i referendum jednego dnia. "Mamy problemy z frekwencją przy wyborach samorządowych i przy referendum, zrobienie tego jednego dnia na pewno wpłynie na frekwencję" - podkreślił.

Zdaniem wicemarszałka Sejmu, obecna konstytucja daje władzę w Polsce wąskiej grupie oligarchii, kosztem narodu. "To jest sprawa strategiczna dla Polski, to jest kwestia powstrzymania imigracji z Polskim, skrócenia kolejek do lekarzy" - przekonywał.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski pytany w poniedziałek w radiu Zet o termin przeprowadzenia referendum 11 listopada 2018 r., powiedział, że 11 listopada nie jest najlepszym dniem do przeprowadzenia referendum. "Ale będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Może pan prezydent ma jakieś argumenty, które przekaże. Potrzebna jest dyskusja, potrzebna jest rozmowa" - podkreślił.

Podczas uroczystości w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Andrzej Duda powiedział, że chce, aby w sprawie konstytucji RP odbyło się w przyszłym roku - gdy przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - referendum. Podkreślił, że naród polski powinien się wypowiedzieć, co do przyszłości ustrojowej swojego państwa, na temat m.in. roli prezydenta, Sejmu, Senatu.

11 listopada 2018 r., to również wynikająca z Kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych.

Prezydent poinformował też, że zwróci się do Senatu, aby 11 listopada 2018 r. odbyło się referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji. Zdaniem prezydenta, Polska potrzebuje nowej konstytucji.