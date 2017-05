Finały 41. Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym (ang. The 41th Annual World Finals of the ACM International Collegiate Programming Contest; ACM ICPC) rozgrywano dniach 20-24 maja w Rapid City w Południowej Dakocie.

Wzięły w nich udział 133 drużyny z najlepszych uczelni świata, wyłonionych w trudnych eliminacjach regionalnych, reprezentujące łącznie 44 kraje z 6 kontynentów.

W konkursie przyznano 4 złote, 4 srebrne i 4 brązowe medale.

Zespół z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, w składzie: Wojciech Nadara, Marcin Smulewicz i Marek Sokołowski, rozwiązał 10 zadań z 12, w tym jako pierwszy zadanie A. Dzięki temu zdobył jeden z czterech złotych medali i tytuł akademickich wicemistrzów świata w programowaniu zespołowym i nagrodę wys. 7,5 tys. dol. Opiekunem drużyny był prof. Krzysztof Diks.

Mistrzowski tytuł i nagrodę w wys. 15 tys. dol. zdobyli Rosjanie z Uniwersytetu ITMO w Petersburgu.

Z Polski, poza drużyną z UW, startowały jeszcze dwa zespoły: reprezentanci Uniwersytetu Wrocławskiego (zajęli 20. miejsce) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (34. miejsce). Ostateczne wyniki mistrzostw można zobaczyć pod adresem: https://icpc.baylor.edu/worldfinals/results

Od roku 1994 zespoły studentów Uniwersytetu Warszawskiego co roku awansują do Finałów ACM ICPC. UW dzierży samodzielnie rekord uczestnictwa bez przerwy w kolejnych zawodach finałowych.

Akademickie Mistrzostwa w Programowaniu Zespołowym organizowane są przez Association for Computing Machinery, stowarzyszenie informatyków praktyków i teoretyków. Są to najstarsze, najbardziej prestiżowe i największe pod względem liczby uczestników zmagania tego typu. Biorą w nich udział reprezentacje uczelni z całego świata. Finaliści są wyłaniani w eliminacjach regionalnych, rozgrywanych na wszystkich zamieszkałych kontynentach.

W 2018 r. Finały ACM ICPC odbędą się w stolicy Chin - Pekinie. (PAP)