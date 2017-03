"Po ponownym wyborze (Donalda) Tuska (na przewodniczącego Rady Europejskiej) wydaje mi się, że postawa Polski wobec UE jest problematyczna" - powiedział minister Alfano, cytowany przez agencję prasową Ansa.

Obecnie "trwa praca na rzecz jedności i jednomyślności" - ocenił, nawiązując do prac nad Deklaracją Rzymską. Szef włoskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że szczyt w Rzymie będzie dobrą okazją do tego, by wszyscy przypomnieli sobie o "pokoju, dobrobycie i wolności w minionych dziesięcioleciach", oraz by jednocześnie wyznaczono "nową misję" dla Unii.

Premier Beata Szydło zadeklarowała w czwartek w TVN24, że jeśli w Deklaracji Rzymskiej nie znajdą się postulaty priorytetowe dla Polski - „jedność Unii Europejskiej, obrona ścisłej współpracy z NATO, wzmocnienie roli parlamentów narodowych i wreszcie zasady wspólnego rynku" - to rząd w Warszawie nie przyjmie tego dokumentu. Jak powiedziała, kwestie te muszą znaleźć się w deklaracji, by miała sens, a "nie stała się tylko pustym dokumentem, który może będzie ładnie brzmiał, ale kompletnie nie wpłynie na zmianę polityki w UE".(PAP)

