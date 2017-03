"O godz. 7:30 policja otrzymała zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który został oblany żrącą substancją" - powiedziała podkom. Mirosława Rudzińska. "Tuż po zdarzeniu udał się on do najbliższej przychodni lekarskiej, skąd został zabrany do szpitala. Jest on obecnie hospitalizowany, ma obrażenia twarzy i klatki piersiowej" - dodała.

Jak wyjaśniła, policja prowadzi śledztwo w kierunku uszkodzenia ciała. "Prowadzimy czynności mające na celu odszukanie sprawcy ataku. Analizujemy nagranie wideo z okolic miejsca zdarzenia, poszukujemy świadków. Do badań laboratoryjnych przekazano odzież ze śladami substancji, którą mężczyzna został oblany" - zaznaczyła policjantka.

Jak podaje RMF mężczyzna twierdzi, że poszkodowany nie widział, kto go zaatakował. Miał również zeznać, że nie ma wrogów, którzy mogliby stać za tym atakiem. (PAP)