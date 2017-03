Rocznie Polacy kupują ok. 145 mln kg ciastek za ok. 2,6 mld zł - wynika z raportu PwC. Oznacza to, że średnio zjadamy ok. 3,8 kg tych słodyczy, dla porównania w Wielkiej Brytanii to 13,6 kg, we Włoszech - 10,5 kg a we Francji - 7,6 kg.