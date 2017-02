Czechy: Zeman pogratulował Steinmeierowi i zaprosił go do Pragi

W telegramie gratulacyjnym do nowego prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera prezydent Czech Milosz Zeman przypomniał jego zasługi dla stosunków czesko-niemieckich i zaprosił go do Pragi - poinformował w poniedziałek rzecznik Zemana Jirzi Ovczaczek.