W środę Sejm przeprowadził drugie czytanie projektu ustawy powołującej Komisję Weryfikacyjną ds. reprywatyzacji. Po złożeniu poprawek projekt został odesłany do dalszych prac w komisji. Projekt popierają PiS i PSL; krytykują - PO, Nowoczesna i Kukiz'15.

Według projektu, w skład komisji ma wejść powoływany przez premiera przewodniczący (wiceminister sprawiedliwości lub MSWiA oraz 8 członków (prawników o nieposzlakowanej opinii) powoływanych i odwoływanych przez Sejm.

Jaki pytany w czwartek przez dziennikarzy, czy zostanie szefem Komisji Weryfikacyjnej odpowiedział: "nie wykluczam takiej możliwości, ale decyzje jeszcze nie zapadły".

Wiceminister sprawiedliwości zapytany, jak długi czas prac Komisji Weryfikacyjnej przewiduje, odparł, że w założeniach ustawowych jest zapisane, że komisja będzie pracować "do czasu, aż to będzie potrzebne". "Natomiast komisja będzie działała w trybie administracyjnym, a to jest tryb dużo sprawniejszy i szybszy, niż ten, który znamy z sądów powszechnych, dlatego mam nadzieję, że decyzje będą podejmowane szybko" - dodał.

Według niego, komisja miałaby rozpoczynać co najmniej kilka spraw miesięcznie i będzie "szybko je kończyła". "Tutaj naprawdę możemy być przekonani, że komisja będzie podejmowała decyzje administracyjne bardzo szybko" - podkreślił Jaki.

Wiceminister sprawiedliwości był pytany też o wszczęcie przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga postępowania w sprawie przyjęcia w nieustalonym miejscu w 2008 roku korzyści majątkowej w kwocie 2,5 mln zł przez prezydenta Warszawy lub jego zastępcę. Sprawa ma związek z nieruchomością, na której są ogródki działkowe na Saskiej Kępie. Postępowanie zostało wszczęte po złożeniu zawiadomienia przez stołecznego radnego, członka stowarzyszenia Miasto Jest Nasze Jana Śpiewaka. Prezydent Warszawy zarzuciła w środę Śpiewakowi, że w zawiadomieniu powołał się na doniesienia zamieszczone na internetowym blogu.

Wiceminister sprawiedliwości podkreślił w czwartek, że "prokuratura dysponuje na temat reprywatyzacji dużo bogatszym materiałem niż materiały blogowe".

"Poczekałbym na rozstrzygnięcia prokuratury w tym zakresie, bo przypominam, że do tej pory działania prokuratury, jeżeli chodzi o ten element reprywatyzacji są bardzo skuteczne, co uznał np. sąd stosując areszty wobec osób, którym zostały postawione zarzuty przez prokuraturę" - zaznaczył.

Pytany o słowa prezydent Warszawy, że to z upoważnienia ówczesnego prezydenta stolicy Lecha Kaczyńskiego zostały zwrócone nieruchomości na Saskiej Kępie odpowiedział: "to akurat nieprawda".

"Jak prezydent Lech Kaczyński dowiedział się, że coś takiego jest robione, to wyrzucił wszystkich urzędników, którzy byli za to odpowiedzialni, a sprawę kończyła już obecna administracja, czyli administracja Hanny Gronkiewicz-Waltz" - powiedział Jaki.

Według wiceministra sprawiedliwości, to za czasów obecnej prezydent Warszawy rozrósł się proces reprywatyzacji. "Te wszystkie skandaliczne decyzje, o których dzisiaj dyskutujemy wydawali urzędnicy w imieniu kogo? W imieniu Hanny Gronkiewicz-Waltz i to ona absolutnie ponosi odpowiedzialność co najmniej polityczną za to, co działo się w stolicy" - powiedział Jaki.

"Jeżeli w takiej sytuacji polityk nie podaje się do dymisji, po tak gigantycznym skandalu, to w jakiej się poda?" - pytał.

Według Jakiego Gronkiewicz-Waltz oraz politycy PO zrzucają odpowiedzialność na swoich poprzedników. "Wielokrotnie pokazywaliśmy statystyki, które mówią jednoznacznie, że to za czasów Platformy proceder reprywatyzacji się rozrósł, a co najważniejsze wtedy rozpoczął się proces czyszczenia kamienic" - powiedział wiceminister sprawiedliwości.