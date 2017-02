Najniższa oferta dla pierwszego odcinka opiewała na kwotę około 768,7 mln zł, najwyższa blisko 821,6 mln zł. W przypadku drugiego odcinka najtańsza oferta wyrażała się kwotą około 812 mln zł, najdroższa około 1,3 mld zł. Obydwie najtańsze oferty zostały złożone przez Budimex.

Kosztorys inwestorski dla I odcinka to 672 mln zł, dla drugiego odcinka blisko 739,3 mln zł.

GDDKiA podała też, że wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych w drugim etapie przetargu ograniczonego na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Mława - Strzegowo. Zaproszenia otrzymało wszystkich 19 wykonawców, którzy w pierwszym etapie postępowania przetargowego złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu. Na ich złożenie oferenci będą mieli czas do 7 kwietnia 2017 r.

Odcinek Mława - Strzegowo to ostatni z czterech odcinków drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego przygotowywanych do przebudowy przez olsztyński oddział GDDKiA. Inwestycję obejmującą 71 km drogi S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki-Mława (ok. 14 km), Mława – Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo-Pieńki (ok. 22 km), Pieńki-Płońsk (ok. 13,7 km).

Do uczestników przetargów na trzy poprzednie odcinki wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych w grudniu 2016 r. i w styczniu br. Dzisiejsze zaproszenie zamyka etap prekwalifikacji dla całego odcinka S7 Napierki – Płońsk.

Przewidywany termin podpisania umowy na realizację to II połowa tego roku.(PAP)