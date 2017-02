"Chciałem wyrazić wielkie zdumienie histerią, która została rozpętana przez część samorządowców, szczególnie związanych z PO czy PSL. To dziwi. Projekt ustawy, który został złożony to pewnego rodzaju propozycja do dyskusji. Ta ustawa w najbliższym czasie nie będzie procedowana w parlamencie, została zarejestrowana jako druk poselski, ale będzie dyskutowana, poddawana szerokim konsultacjom" - powiedział PAP Sasin.

"W tej chwili nie jestem wstanie przewidzieć jak długo niezbędne rozmowy i konsultacje będą trwały" - dodał poseł.

Jak wyjaśnił, konsultacje będą prowadzone zarówno z samorządami, jak i bezpośrednio z mieszkańcami.

Sasin poinformował, że w środę z inicjatywy wojewody mazowieckiego odbędzie się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z prezydentami, burmistrzami, wójtami i przewodniczącymi rad gmin, miast i miejscowości, które miały wejść zgodnie z projektem w skład metropolii warszawskiej.

"Będę w tym spotkaniu uczestniczył i starał się wyjaśnić wszystkie problemy" - powiedział poseł PiS.