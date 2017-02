Wnioski o areszt co do 6 osób będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże o Zachód do godzin popołudniowych. Rzecznik sądu Michał Tomala zaznaczył, że sąd ma 24 godziny na ich rozpoznanie.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej, w której skład wchodzili członkowie tzw. grupy pruszkowskiej: Andrzej Z. pseudonim Słowik, Leszek D. pseudonim Wańka i Janusz P. pseudonim Parasol. We wtorek zatrzymano w tej sprawie 14 osób.

Tomala poinformował PAP, że wnioski ws. aresztowania tych osób jeszcze nie trafiły do sądu. Zapewnił, że jeśli dotrą, także będą rozpoznane.

Zatrzymanym prokuratura przedstawiła zarzuty m.in. zakładania i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania brudnych pieniędzy, wystawiania i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami, poświadczania nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także pobić, rozbojów i wymuszeń rozbójniczych.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała pomiędzy sierpniem 2013 r. a styczniem 2017 r. głównie w Warszawie i we Wrocławiu, ale także w innych miastach Polski.