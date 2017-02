Organizatorzy 9. Jarmarku Tumskiego spodziewają się, że do Płocka przyjedzie ok. 500 wystawców. W środę w tamtejszym Muzeum Żydów Mazowieckich rozpoczęło działalność biuro, które do 5 maja przyjmować będzie zgłoszenia udziału w imprezie.

Podczas konferencji prasowej, na której przedstawiono wstępny program płockiego Jarmarku Tumskiego, organizatorzy poinformowali m.in. o nowym punkcie regulaminu. Punkt ten brzmi: „Zabrania się eksponowania i sprzedaży przedmiotów nawiązujących do historii wszelkich odmian totalitaryzmu pod rygorem usunięcia wystawcy z terenu Jarmarku Tumskiego”.

„Pokazujemy historię, ale jeżeli pokazujemy to we właściwy sposób, a nie w sposób wręcz nachalny” – wyjaśnił powody wprowadzenia nowego zapisu w regulaminie Bohdan Kowalczyk, historyk, prezes Łódzkiego Klubu Kolekcjonerów, a zarazem ambasador płockiego Jarmarku Tumskiego.

„Jeżeli przyjmiemy, że słowo totalitaryzm oznacza zbrodnicze ustroje, które spowodowały wielomilionowe cierpienia tego społeczeństwa, na tej ziemi, szczególnie upamiętnione tą instytucją, w której jesteśmy (Muzeum Żydów Mazowieckich – PAP), to dla mnie, nie tylko, jako kolekcjonera, ale również, jako historyka, ten przepis regulaminu jest jednoznaczny. Na stoiskach nie powinno być przedmiotów, które z tymi ustrojami totalitarnymi mają cokolwiek wspólnego” – powiedział Kowalczyk, wyrażając nadzieję, że ten punkt regulaminu będzie faktycznie przestrzegany.

„Będziemy starali się interweniować, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała” - dodał.

Kowalczyk zaznaczył, że płocki Jarmark Tumski spośród wydarzeń tego typu odbywających się w całej Polsce jest jedną z najlepiej ocenianych przez środowisko kolekcjonerskie.

„To miło, a równocześnie jest to zobowiązanie do tego, żeby kolejne edycje naszej imprezy były jeszcze lepsze” – podkreślił.

Jak powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, szczegółowy program Jarmarku Tumskiego będzie jeszcze uzupełniany, gdyż organizatorzy czekają na zgłoszenia lokalnych stowarzyszeń i osób, które chciałby zaangażować się w przygotowanie obecnej edycji imprezy. „Czekamy na te zgłoszenia, na chęć do współpracy właśnie w biurze jarmarkowym. Zapraszamy także grupy artystyczne, które chciałyby być obecne podczas jarmarku” - dodał.

Organizatorami 9. Jarmarku Tumskiego są Urząd Miasta Płocka, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki oraz tamtejsze Muzeum Mazowieckie, którego oddziałem jest Muzeum Żydów Mazowieckich. W tym roku imprezie towarzyszyć będą m.in.: okolicznościowy numizmat, który zostanie wybity w liczbie 500 egzemplarzy kolekcjonerskich, a także wystawy, w tym poświęcone obchodom Roku Wisły.

W plenerze, na jednej z ulic Płocka wystawione zostaną współczesne zdjęcia prezentujące krajobraz i przyrodę doliny środkowej Wisły, natomiast w Muzeum Mazowieckim obejrzeć będzie można archiwalne fotografie, przedstawiające życie i pracę ludzi związanych z rzeką, rybaków, szkutników i piaskarzy. Zaplanowano też wykład poświęcony wiślanym powodziom, z uwzględnieniem jednej z największych w historii Polski, która zimą 1982 r. dotknęła lewobrzeżną część Płocka – Radziwie.

W Muzeum Mazowieckim otwarta zostanie także inna ekspozycja, typowo kolekcjonerska, o roboczym na razie tytule „Fortuny złotem, srebrem i papierem opisane”. Znajdą się na niej m.in. zabytkowe przedmioty codziennego użytku z różnych epok, pochodzące z prywatnych zbiorów i rzadko prezentowane publicznie.

Większość stoisk Jarmarku Tumskiego, zostanie ustawiona w obrębie płockiego Starego Miasta oraz przyległych ulic i placów. Teren dla wystawców zostanie podzielony na strefy: kolekcjonerską i antykwaryczną oraz handlową, w tym rzemieślniczą i gastronomiczną. Będzie też strefa historyczna z militariami, przeznaczona dla grup rekonstrukcyjnych, a także specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. (PAP)