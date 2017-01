ONZ: Guterres wzywa Trumpa do uchylenia dekretu ws. imigracji

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał we wtorek amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa do uchylenia wydanego w piątek dekretu, który wprowadza zakaz wjazdu do USA obywateli siedmiu w większości muzułmańskich krajów.