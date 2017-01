Podczas zjazdu przedstawicieli rządzącej centrolewicowej Partii Demokratycznej w Rimini minister spraw wewnętrznych powiedział: „Bądźmy ostrożni. Najgorszą rzeczą jest wsadzanie wszystkiego do jednego worka”.

„Niezadowolenie i marginalizacja stają się żyzną ziemią dla terroryzmu” - zauważył następnie Minniti.

Wyraził również przekonanie, że konieczne jest znaczne skrócenie czasu rozpatrywania we Włoszech wniosku o przyznanie statusu uchodźcy. Zdaniem ministra 2 lata, ile trwa to obecnie, to zdecydowanie za długo, gdyż wprowadza utrudnienia w systemie przyjmowania migrantów.

„Potrzebne są zmiany legislacyjne i wzrost środków finansowych dla komisji, które rozpatrują wnioski, zaś czas ten należy drastycznie skrócić” - mówił szef włoskiego MSW.

Wyjaśnił, że przygotowywany przez jego resort plan zmian polityki imigracyjnej przewiduje też podpisanie porozumienia ze wspólnotami muzułmańskimi we Włoszech w sprawie wyznaczenia oficjalnych meczetów i ośrodków kultu, a także konieczności wygłaszania w nich kazań po włosku.

Plan zakłada również przyspieszenie i usprawnienie procedury wydalania nielegalnych imigrantów - przypomniał minister spraw wewnętrznych. (PAP)