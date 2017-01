Polska ma porozumienie ws. utrzymania preferencyjnych warunków członkostwa w ESA



Warszawa, 12.01.2017 (ISBnews) - Polska podpisała porozumienia w sprawie utrzymania preferencyjnych warunków członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Dzięki temu polscy przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe będą mogły dalej korzystać z uruchomionego specjalnie dla naszego kraju Programu Wsparcia Polskiego Przemysłu, podało Ministerstwo Rozwoju.

"Do 31 grudnia 2019 przedłużono stosowanie środków przejściowych w odniesieniu do Polski jako członka ESA. Oznacza to dalszą możliwość korzystania przez przedsiębiorców i jednostki naukowe z uruchomionego specjalnie dla Polski Programu Wsparcia Polskiego Przemysłu. To sukces negocjacyjny naszego kraju, gdyż ESA po raz pierwszy w historii zgodziła się na przedłużenie okresu przejściowego dla państwa członkowskiego" - czytamy w komunikacie.

Do końca lipca 2016 r. podmioty sektora kosmicznego w Polsce - firmy, uczelnie, jednostki naukowo-badawcze - złożyły do ESA 236 wniosków o wsparcie na kwotę ponad 53 mln euro, spośród nich 99 projektów uzyskało wsparcie.

"Wierzymy, że te pieniądze zainwestowane będą w najbardziej zaawanasowane technologie, które we współpracy z rożnymi przemysłami wracają z wielokrotną korzyścią dla biznesu" - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

W okresie przejściowym 45% polskiej składki obowiązkowej jest przeznaczonych na konkursy adresowane wyłącznie do polskiego sektora kosmicznego (o charakterze otwartym tj. firmy zgłaszają pomysły na projekty lub przetargi) bądź na współfinansowanie polskiego udziału w wybranych projektach i misjach ESA.

(ISBnews)