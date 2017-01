Operację poprzedził nocny zmasowany nalot lotnictwa koalicyjnego pod wodzą USA, a działania lądowe sił irackich, które pozwoliły przejąć kontrolę nad mocno uszkodzonym wiszącym mostem na Tygrysie, eksperci oceniają jako "wzorowe" pod względem koordynacji działań różnych rodzajów broni.

Była to pierwsza operacja wojskowa o takiej charakterystyce od początku bitwy o Mosul. Pozwoliła na wyparcie oddziałów IS z kilku ich "twierdz" we wschodniej części Mosulu, co ma im uniemożliwić przerzucanie sił między broniącymi się wciąż enklawami miasta na wschodnim brzegu Tygrysu.

Niedziele doniesienia agencyjne z Mosulu podkreślają rolę elitarnej irackiej jednostki CTS - "służby antyterrorystycznej" - w operacjach zmierzających do odbicia z rąk wojsk IS stolicy irackiej prowincji Niniwa. (PAP)