Włochy: 8 ofiar zimna i poważne utrudnienia z powodu ataku zimy

8 ofiar zimna we Włoszech, nieprzejezdne drogi, apele o ograniczenie podróży samochodem, kłopoty na kolei i lotniskach, odwołane lokalne wybory - to skutki ataku zimy. W całym kraju temperatura spadła poniżej zera, co jest rzadkim zjawiskiem.