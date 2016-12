Według wydanego przez Związek Banków Polskich poradnika "Cyberbezpieczny portfel", do największych zagrożeń, związanych z korzystaniem z kart płatniczych należą: udostępnianie karty i kodu PIN osobom trzecim, nakłanianie do odwiedzania fałszywej strony internetowej (phishing), przekierowywanie na sfałszowane strony banków (pharming), posługiwanie się kartami skradzionymi lub zagubionymi, zakupy na odległość z wykorzystaniem cudzej karty, klonowanie kart zczytywanych z bankomatów.

Do największych błędów użytkowników kart należą: noszenie kart w portfelu z pieniędzmi (64 proc. mężczyzn, 67 proc, kobiet), noszenie ze sobą wszystkich kart płatniczych, bez względu na to, czy są potrzebne (56 proc. mężczyzn, 57 proc, kobiet), noszenie przy sobie zapisanego PIN do karty (12 proc. mężczyzn, 19 proc. kobiet), brak dbałości o to, by wpisywać PIN w taki sposób, by nie zobaczyły go inne osoby (po 29 proc. mężczyzn i kobiet).

W poradniku zaznaczono, że w razie utraty kart i ewentualnie innych dokumentów natychmiast zastrzec je w banku, a następnie zgłosić do najbliższej jednostki policji. Skradzione dokumenty mogą być bowiem wykorzystane np. do wyłudzenia pożyczki, wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego, kradzieży lub wypożyczenia samochodu lub innych przedmiotów, założenia fikcyjnych firm w celu wyłudzenia kredytów lub zwrotu podatków.

Ogólnopolską bazą danych dla wszystkich dokumentów zastrzeżonych jest system Dokumenty Zastrzeżone (DZ). Baza ta jest powszechnie dostępna, dane trafiają do banków, ale też operatorów sieci komórkowych, pośredników finansowych, Poczty Polskiej, agencji rozliczeniowych, hoteli, firm ochroniarskich, wypożyczalni, agencji pośrednictwa handlu i wynajmu nieruchomości.

Wiceprezes ZBP Mieczysław Groszek zwracał uwagę na niedawnej konferencji związku, że utrata tradycyjnych dokumentów ma też ścisły związek z cyberbezpieczeństwem usług bankowych, bo np. na podstawie skradzionego dowodu osobistego można założyć konto i "mieć możliwość poruszania się swobodnie po cyberprzestrzeni".

Z poradnika wynika też, że w 2015 roku ABW zarejestrowało około 116 procentowy wzrost zagrożeń typu phishing (oszustwo w cyberprzestrzeni). Według danych ZBP, łączna kwota prób wyłudzeń kredytów wyniosła w III kwartale 2016 roku 64 mln 829 tys. 324 zł.

Autorzy poradnika przypominają zatem najważniejsze zasady korzystania z bankowości internetowej. Przestrzegają, by nigdy nie zapisywać haseł do bankowości internetowej, nie podawać nikomu danych do logowania do bankowości internetowej, nie wchodzić na stronę swojego banku za pomocą linków z przychodzących maili, nie używać wyszukiwarek internetowych do znalezienia stron logowania banku.

Zawsze natomiast należy mieć włączone oprogramowanie antywirusowe, płacić kartą w internecie tylko u zaufanych sprzedawców, korzystać z zaufanych sieci bezprzewodowych i komputerów, ignorować maile z prośba o dane do logowania, dzwonić w przypadku zgubienia karty na numer +48 828828828. (PAP)