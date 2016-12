Jordania: Kara śmierci dla zabójcy pisarza

Jordański sąd skazał we wtorek na karę śmierci przez powieszenie Rijada Ismaila, zabójcę pisarza Naheda Hattara. Pisarz zginął we wrześniu w drodze do sądu w Ammanie, gdzie miał odpowiadać za opublikowanie karykatury uznanej za obraźliwą wobec islamu.