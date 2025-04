Zielony wodór w Polsce. Trwa budowa jednej z największych fabryk w Europie

Polska stoi przed szansą, by z szarego wodoru przeskoczyć od razu do europejskiej czołówki w produkcji zielonego wodoru. Wszystko dzięki ogromnemu projektowi rozwijanemu przez firmę H2 Energy w województwie lubuskim. W rozmowie z Szymonem Glonkiem z Dziennika Gazety Prawnej Zbigniew Kuźma, pełnomocnik zarządu H2 Energy, zdradza szczegóły jednej z największych inwestycji wodorowych w Europie.

Zielony wodór zamiast szarego

Dziś Polska jest trzecim największym konsumentem wodoru w Europie, ale niemal cały wodór powstaje metodą reformingu gazu ziemnego – to tzw. wodór szary. Tymczasem unijne przepisy i cele klimatyczne wymuszają zmianę kierunku. Zielony wodór, produkowany przy użyciu odnawialnych źródeł energii, staje się nie tyle alternatywą, co koniecznością.

Lubuskie – kluczowy punkt na wodorowej mapie Europy

Firma H2 Energy planuje zbudować w województwie lubuskim ogromny hub produkcji zielonego wodoru. Region ten został już zidentyfikowany jako kluczowy obszar na powstającej wodorowej mapie Polski – odpowiedzi na europejską mapę wodorową. Mapa tworzona przez Gaz-System wpisuje polską ścieżkę rozwoju wodoru w szerszy kontekst europejski. Lubuskie, jako teren przygraniczny, zaledwie kilka kilometrów od Niemiec – największego konsumenta wodoru w Europie – ma strategiczne znaczenie.

Potężna infrastruktura i OZE

H2 Energy dysponuje ponad 2000 ha gruntów przygotowanych pod farmy fotowoltaiczne oraz ponad 50 lokalizacjami pod turbiny wiatrowe nowej generacji. Łączna moc OZE przekroczy 2,5 GW, co umożliwi bezpośrednie zasilenie elektrolizerów. Produkcja wodoru będzie realizowana w gminie Górzyca, gdzie powstanie kompleks złożony z elektrolizerów PEM i alkalicznych, magazynów energii oraz infrastruktury dystrybucyjnej.

Inwestycja ekologiczna, lokalna i skalowalna

To nie będzie klasyczna fabryka. Produkcja wodoru nie wymaga hałaśliwych hal ani skomplikowanej instalacji – jest cicha, czysta, bezemisyjna i nie generuje odpadów. Sama infrastruktura ma być wkomponowana w lokalny krajobraz, przypominając rozłożone gospodarstwa rolne, z odpowiednimi strefami zieleni.

Partnerstwa, nauka i rozwój technologii

Projekt realizowany jest przy wsparciu renomowanych doradców oraz we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą. Powstaje agenda badawczo-rozwojowa obejmująca nie tylko technologię elektrolizy, ale też zarządzanie energią, sztuczną inteligencję oraz algorytmy big data do optymalizacji działania całego systemu.

Popyt – krajowy i międzynarodowy

Jednym z kluczowych elementów całego przedsięwzięcia jest dystrybucja. H2 Energy nie tylko prowadzi rozmowy z dużymi odbiorcami krajowymi i zagranicznymi, ale także aktywnie działa na rzecz budowy rynku. Dzięki bliskości Niemiec i planowanej sieci wodorociągów – w tym europejskich korytarzy jak Nordic Baltic Hydrogen Corridor – istnieją realne możliwości eksportu nadwyżek.

W ramach rozwijanej infrastruktury gazowej i prawnej (m.in. przyjęte prawo wodorowe) Gaz-System przygotowuje studium wykonalności dla polskiego odcinka korytarza przesyłowego. Wszystkie europejskie drogi wodoru prowadzą do Niemiec – z Hiszpanii, Francji, Skandynawii czy przez Polskę – i Polska może odegrać kluczową rolę jako dostawca.

Doliny wodorowe i rozwój lokalny

Projekt H2 Energy to nie tylko produkcja – to również budowa popytu lokalnego. Firma współpracuje z przemysłem, samorządami oraz specjalną strefą ekonomiczną w Koszalinie i Słubicach. Trwają rozmowy o stworzeniu doliny wodorowej, która łączyłaby produkcję z przemysłowym i transportowym wykorzystaniem wodoru. Region jest jednym z najmniej zelektryfikowanych kolejowo w Polsce, co stwarza szansę na wdrożenie pociągów wodorowych.

Wsparcie społeczne i przejrzystość

Od początku H2 Energy działa transparentnie, angażując lokalną społeczność i informując o planach. Firma posiada zgodę na wykorzystanie gruntów. Obecnie prowadzi spotkania informacyjne i konsultacje z mieszkańcami. Projekt przyniesie miejsca pracy, podatki dla gmin, szansę na rozwój lokalnych firm i potencjalne powstanie spółdzielni energetycznych.

Krok w stronę niezależności energetycznej

Zielony wodór to nie tylko biznes – to element strategicznej niezależności. W obliczu niepewności geopolitycznej i zmian klimatycznych własne źródła energii i przetwarzania stają się kluczowe. Projekt H2 Energy daje Polsce nie tylko technologiczną przewagę, ale też możliwość większej kontroli nad przyszłością energetyczną.