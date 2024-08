W dobie dynamicznych zmian społecznych i ekonomicznych młodzi Polacy zmagają się z licznymi obawami. W rozmowie z Szymonem Glonkiem z Dziennika Gazety Prawnej, Karolina Borek-Cygan z Risify przedstawia wyniki sondażu, który ukazuje, że najważniejsze lęki młodych Polaków są związane z kwestiami finansowymi, a nie, jakby się mogło wydawać, z zagrożeniami wojennymi czy katastrofami naturalnymi.

Główne obawy młodych Polaków

Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie młodych ludzi wykazało, że ich najważniejsze obawy to:

Utrata środków finansowych – 47,4% respondentów.

Wzrost kosztów życia – ponad 27%.

Utrata pracy – 24%.

Dla porównania starsze pokolenie obawia się przede wszystkim utraty zdrowia, katastrof naturalnych oraz utraty życia.

Borek-Cygan zwraca uwagę na to, że młodzi ludzie, wchodząc w dorosłość, szczególnie martwią się o stabilność finansową, co jest związane z podstawowymi potrzebami według piramidy Maslowa. Bez zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i potrzeby bezpieczeństwa, nie są oni w stanie myśleć o wyższych potrzebach, takich jak przynależność czy samorealizacja.

Różnice demograficzne

W badaniu uwzględniono również różnice demograficzne, takie jak płeć oraz miejsce zamieszkania. Wyniki pokazują, że kobiety z mniejszych miejscowości wykazują większy lęk związany z utratą stabilności finansowej. Może to wynikać z mniejszych perspektyw zawodowych w takich miejscach w porównaniu do dużych miast.

Czego nie boją się młodzi Polacy?

Ciekawym wynikiem badania jest to, że młodzi Polacy w niewielkim stopniu boją się braku awansu zawodowego (tylko 1%) oraz hejtu w internecie, co obecnie jest często omawiane w mediach. Ponadto, tylko 1,5% respondentów deklaruje, że nie boi się niczego, co sugeruje, że większość społeczeństwa ma jednak liczne obawy.

Związki finansów z Lękami

Młodzi Polacy boją się dorosłości głównie ze względu na kwestie finansowe. Obawiają się, że nie będą w stanie zapewnić sobie stabilności finansowej, co wpływa na ich decyzje dotyczące zakładania rodziny i posiadania dzieci. Jednocześnie wzrost kosztów życia i inflacja potęgują te lęki.

Wnioski i rekomendacje

Wyniki badania sugerują, że konieczne jest wsparcie młodych ludzi w obszarze zdrowia psychicznego oraz zapewnienie im stabilności finansowej i mieszkaniowej. Ważne jest także zapewnienie dostępu do psychoterapii, co może pomóc młodym ludziom w radzeniu sobie z lękami i lepszym przygotowaniu do dorosłego życia.

Lęki młodych Polaków koncentrują się głównie na kwestiach finansowych. Aby zminimalizować te obawy, konieczne jest wsparcie psychologiczne oraz stworzenie warunków do stabilnego życia. W ten sposób młodzi ludzie będą mogli z większą pewnością wkroczyć w dorosłość, co jest kluczowe dla przyszłości społeczeństwa.