Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało we wtorek alert do mieszkańców 10 województw, w którym ostrzega przed intensywnymi, nawalnymi opadami deszczu. Zaleca śledzenie komunikatów pogodowych i słuchanie poleceń służb. Po południu w kraju zaczęły też obowiązywać ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami deszczu.

Rząd i służby monitorują sytuację pogodową

Jak wskazał Szłapka, służby i ministrowie są w gotowości w związku z sytuacją pogodową i cały czas pracują. Dodał, że zostały zadysponowane „odpowiednie decyzje”, polegające m.in. na wzmocnieniu straży pożarnej i służb w rejonach, w których obowiązują alerty.

- Monitorujemy sytuację - podkreślił rzecznik i dodał, że nie można lekceważyć żadnego sygnału.

Szłapka zaznaczył, że Wody Polskie są przygotowane na nawałnice, a w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa w tej sprawie. Brali w niej udział m.in.: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, wojewodowie, IMGW. Z kolei o 17 ma odbyć się odprawa ministrów i służb, po której zostanie opublikowany komunikat - wskazał.

MON: Sprzęt wojskowy czeka na sygnał od wojewodów

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił we wtorek w Sejmie, że władze i służby „reagują z wyprzedzeniem”. Dodał, że w czterech województwach (małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim) w stan najwyższej gotowości postawione zostały Wojska Obrony Terytorialnej.

Szef MON poinformował, że w niedzielę na jego polecenie Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych powołał Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe w Nisku (woj. podkarpackie). - Jest zgromadzony sprzęt wojskowy do udzielania wszelkiej pomocy, jeśli wojewodowie o to wystąpią - zapewnił Kosiniak-Kamysz. Wcześniej na platformie X szef MON podkreślił, że „jednostki wojskowe są w pełni przygotowane do niesienia pomocy”.

Wicepremier zaapelował również do obywateli, by obserwowali wszystkie komunikaty państwowych instytucji, takich jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

2200 interwencji strażaków w ciągu ostatniej doby

IMGW poinformowało, że intensywne opady deszczu II stopnia wystąpią w województwie lubelskim i obejmą powiaty bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, łęczyński, parczewski, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Białą Podlaską, Chełm i Zamość oraz w woj. podlaskim, w tym powiat bielski, siemiatycki i wysokomazowiecki.

Intensywne opady deszczu III stopnia wystąpią w województwie mazowieckim i obejmą powiaty ciechanowski, garwoliński, kozienicki, legionowski, lipski, makowski, miński, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski, radomski, sokołowski, szydłowiecki, Ostrołękę, Radom i Warszawę oraz woj. świętokrzyskie, w tym powiaty jędrzejowski, kielecki, opatowski, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki oraz Kielce. Alerty obowiązywać będą od godz. 20.00 we wtorek do godz. 20.00 w czwartek.

Minionej doby PSP odnotowała 2200 interwencji w związku z burzami. (PAP)