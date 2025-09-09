Globalizacja na rozdrożu?
Podczas 34. Forum Ekonomicznego w Karpaczu Tomasz Pietryga, redaktor Naczelny Dziennik Gazeta Prawna rozmawiał z Jackiem Chwedorukiem, dyrektorem zarządzającym i partnerem w Rothschild & Co, o kondycji światowej gospodarki, kierunkach, w jakich zmierza globalizacja, oraz o tym, czy finanse międzynarodowe są odporne na coraz silniejsze wstrząsy geopolityczne.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję