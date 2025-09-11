Europejski Bank Centralny nie zaskoczył inwestorów ani ekonomistów i pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa depozytowa wynosi 2 proc., a stopa operacji refinansujących banki 2,15 proc.

Prezes EBC: niepewne perspektywy inflacji

Jak podkreślała w trakcie konferencji po posiedzeniu Rady Prezesów Christine Lagarde, szefowa EBC, inflacja jest w pobliżu celu banku, czyli 2 proc. Utrzymywania się wzrostu cen w pobliżu tego poziomu każą się spodziewać nowe prognozy makroekonomiczne, jakimi dysponowali na wrześniowym posiedzeniu decydenci. W okolicach 2 proc. mieszczą się również oczekiwania inflacyjne.

- Perspektywy inflacji pozostają bardziej niepewne niż zazwyczaj z powodu utrzymującej się zmienności polityki handlowej na świecie – podkreślała Lagarde. Według EBC wyższe cła, podwyższona zmienność i niechęć do podejmowania ryzyka na rynkach finansowych mogą się przełożyć na osłabienie koniunktury i obniżkę inflacji.

„Inflacja może okazać się wyższa, jeśli fragmentacja globalnych łańcuchów dostaw doprowadziłaby do podbicia cen importu i dodatkowego ograniczenia mocy produkcyjnych w gospodarce strefy euro. Na wzrost inflacji w średnim okresie może także wpłynąć zwiększanie wydatków na obronność i infrastrukturę. Ekstremalne zdarzenia pogodowe i – ogólnie – coraz bardziej widoczne przejawy kryzysu klimatycznego mogą skutkować większym, niż się przewiduje, wzrostem cen żywności – napisano w komunikacie po wrześniowym spotkaniu Rady Prezesów EBC.

Prezesi nie rozmawiali o wsparciu dla Francji

W trakcie konferencji po posiedzeniu Lagarde była pytana o budżetowe problemy Francji. Przełożyły się one na wzrost rentowności obligacji wyemitowanych przez rząd w Paryżu. Francuzka odmówiła komentarza podkreślając, że EBC jest bankiem całej strefy euro i nie komentuje sytuacji w konkretnych krajach.

- Nie odnoszę się do żadnego konkretnego kraju, ale stale monitorujemy rozwój sytuacji na rynku. Rynek obligacji skarbowych strefy euro zachowuje się poprawnie. Funkcjonuje sprawnie i charakteryzuje się dobrą płynnością – powiedziała.

Dziennikarze pytali ją również o tzw. instrument ochrony transmisji – TPI. Istnieje on od 2022 r. i pozwala na interwencyjne zakupy aktywów w sytuacji, gdy np. przy łagodzeniu polityki pieniężnej rynkowe stopy procentowe idą w górę. - Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów w ogóle nie omawiano kwestii TPI – stwierdziła prezes EBC.

Nowe prognozy EBC