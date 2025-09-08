Skala wydarzenia

Statystyki robią wrażenie: 6 tysięcy uczestników, 600 merytorycznych paneli i debat, ponad 100 partnerów instytucjonalnych z Polski i zagranicy, a także liczne premiery książek i dyskusje autorskie. Frekwencja na galach i uroczystościach towarzyszących forum potwierdziła, że Karpacz stał się jednym z kluczowych miejsc debaty o przyszłości Europy Środkowej.

Trzy kluczowe wnioski z dyskusji

Berdychowski podkreślił, że w tegorocznych rozmowach szczególnie wyraźnie wybrzmiały trzy zasadnicze konkluzje:

Koniec epoki hiperglobalizacji. Pandemia i wojna w Ukrainie przesunęły akcenty w gospodarce światowej. Globalizacja trwa, ale przebiega wewnątrz „baniek” – zachodnia, pod przywództwem USA, konkuruje dziś z blokiem skupionym wokół Chin, Rosji i państw globalnego Południa. Deregulacja jako warunek konkurencyjności Europy. Jeśli Unia Europejska nie odchudzi nadmiaru regulacji i nie złagodzi polityki Zielonego Ładu, europejski przemysł – szczególnie motoryzacyjny – przegra w starciu z konkurencją amerykańską i chińską. „Deregulacja to słowo klucz” – zaznaczył Berdychowski. Ostrożność w finansach. Zarówno obywatele, jak i państwo muszą pamiętać, że kredyty i pożyczki łatwo się zaciąga, a trudniej spłaca. Stabilność finansowa to fundament, bez którego ambitne plany nie mają szans powodzenia.

Polska jako lider regionu

Podczas debat często powracał temat roli Polski w Europie Środkowej. Zdaniem organizatora forum, naturalnym kierunkiem jest dziś pogłębienie współpracy nie tylko na osi wschód–zachód, ale także północ–południe. Polska, jako 20. gospodarka świata, powinna wzmacniać połączenia infrastrukturalne, polityczne i kulturalne z krajami południa Europy. Ambicją jest budowanie w regionie własnej, niezależnej agendy, wspieranej m.in. przez programy wymiany młodzieży, stypendia czy projekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Plany na przyszłość

Forum nie planuje rewolucji, lecz systematyczne doskonalenie formuły. W Karpaczu w tym roku pojawiło się prawie 50 rektorów uczelni z Polski i regionu, a bliska współpraca akademicka ma być dalej rozwijana. Do tego blisko 40 spotkań autorskich i ambitny program debat sprawiają, że Forum Ekonomiczne pozostaje najważniejszym tego typu wydarzeniem w Europie Środkowej.

Berdychowski zapowiedział, że kolejna edycja odbędzie się w 2026 roku, a celem organizatorów będzie dalsze poszerzanie grona uczestników i utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego.