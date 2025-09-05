Forum Ekonomiczne w Karpaczu: rozmowa z prof. Marcinem Wiąckiem
W centrum rozmowy znalazły się kwestie powołania trybunału ds. agresji na Ukrainę, reformy Krajowej Rady Sądownictwa oraz kondycji praworządności w Polsce. Prof. Wiącek podkreślił, że powołanie trybunału ma ogromne znaczenie dla budowania trwałego systemu odpowiedzialności za zbrodnie agresji.
W kontekście reformy KRS zaznaczył, że sytuacja jest wyjątkowo trudna, zarówno pod względem prawnym, jak i politycznym.
