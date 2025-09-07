W niedzielę czeka nas niezwykłe zjawisko astronomiczne – całkowite zaćmienie Księżyca połączone z superpełnią. Na polskim niebie zobaczymy tzw. krwawy superksiężyc, czyli moment, gdy tarcza Księżyca przybierze czerwony odcień i będzie większa niż zwykle. Sprawdź, o której godzinie najlepiej rozpocząć obserwacje i jak przebiegać będzie to wyjątkowe widowisko.

Całkowite zaćmienie Księżyca i superpełnia nad Polską

Już w niedzielę, 7 września 2025 r., na niebie rozegra się spektakularne widowisko. Wieczorem będziemy mogli podziwiać Księżyc, który poczerwienieje w trakcie swojego całkowitego zaćmienia. Odcień barwy i jej intensywność zależeć będą od stanu atmosfery Ziemi. Zbiegnie się to z czasem, kiedy Księżyc będzie blisko punktu orbity najbliższego naszej planety, co oznacza, że jego tarcza będzie większa niż zazwyczaj. Okres ten w czasie pełni nazywany jest superksiężycem.

O której można zobaczyć w Polsce krwawy superksiężyc?

Całkowite zaćmienie będzie widoczne w Polsce, gdy Księżyc będzie nisko nad horyzontem. O której dokładnie zacznie się spektakl? Księżyc wzejdzie w Polsce w zależności od rejonu kraju ok. godz. 19 lub nieco później. Mniej więcej na pół godziny przed rozpoczęciem fazy całkowitej. Gdy będzie wyłaniał się zza horyzontu, to pomimo pełni, jedynie część jego tarczy będzie oświetlona - będzie wtedy w trakcie zaćmienia częściowego.

Przebieg zaćmienia: początek zaćmienia półcieniowego o godz. 17.28,

początek zaćmienia częściowego o 18.27,

początek zaćmienia całkowitego o 19.31,

maksimum zaćmienia o 20.13,

koniec zaćmienia całkowitego o 20.53,

koniec zaćmienia częściowego o 21.56,

koniec zaćmienia półcieniowego o 22.56.

Jak często występuje krwawy superksiężyc?

To rzadkie zjawisko astronomiczne. Występuje raz na kilka lat. Ostatni taki przypadek miał miejsce w 2015 r. To idealny moment, żeby obserwować to rzadkie zjawisko gołym okiem lub przez lornetkę.