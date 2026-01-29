Bryłka: UE przeciw rolnikom. Merkosur to zdrada wsi [KULISY POLITYKI]

Bryłka: UE przeciw rolnikom. Merkosur to zdrada wsi

UE forsuje umowę z krajami Mercosur mimo sprzeciwu rolników i części państw członkowskich. Kto naprawdę zyska na tej decyzji, a kto zapłaci najwyższą cenę?

W najnowszym odcinku Kulis Polityki Joanna Miziołek rozmawia z europosłanką Konfederacji Anną Bryłką o kulisach unijnych negocjacji, konflikcie wokół Mercosuru i konsekwencjach, jakie ta umowa może mieć dla polskiego rolnictwa.

Merkosur: umowa ponad procedurami

Zdaniem Anny Bryłki Unia Europejska znalazła się w bezprecedensowym klinczu prawnym. Komisja Europejska i Rada UE dążą do tymczasowego wdrożenia części handlowej umowy z Mercosurem, mimo że Parlament Europejski nie zdążył jej jeszcze zatwierdzić, a sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE. To – jak podkreśla europosłanka – oznacza obchodzenie własnych zasad i traktatów.

Dlaczego polska wieś ma stracić najwięcej

Rozmowa dotyczy także realnych skutków umowy dla polskich rolników. Produkty rolne z Ameryki Południowej, wytwarzane według znacznie niższych standardów i przy niższych kosztach, mogą zalać unijny rynek. Bryłka przekonuje, że polskie rolnictwo nie jest w stanie konkurować na takich warunkach, a skutkiem będzie stopniowa likwidacja gospodarstw i utrata bezpieczeństwa żywnościowego.

Hipokryzja Zielonego Ładu i ETS

W rozmowie pojawia się również krytyka unijnej polityki klimatycznej. Zielony Ład, ETS2 i kolejne regulacje – zdaniem gościa Kulis Polityki – uderzają w rolników i zwykłych obywateli, jednocześnie premiując import żywności z krajów, które nie spełniają europejskich norm środowiskowych.

Kulisy Polityki

Kulisy Polityki to cykl rozmów Joanny Miziołek, w których analizujemy najważniejsze wydarzenia polityczne w Polsce i Europie, pokazując mechanizmy decyzyjne, spory interesów i konsekwencje decyzji podejmowanych za zamkniętymi drzwiami Brukseli i Warszawy.